12 игроков «Челси» могут покинуть клуб этим летом

12 футболистов лондонского «Челси» могут покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

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Список футболистов, по информации источника, выглядит следующим образом:

Кепа Аррисабалага (голкипер); Джордже Петрович (голкипер); Гэбриел Слонина (голкипер); Бенджамин Чилуэлл (защитник); Трево Чалоба (защитник); Маланг Сарр (защитник); Чезаре Казадей (полузащитник); Андрей Сантос (полузащитник); Рахим Стерлинг (нападающий); Датро Фофана (нападающий); Ромелу Лукаку (нападающий); Армандо Броя (нападающий).

Указанные выше футболисты покинут клуб, поскольку не входят в планы нового главного тренера «аристократов» Энцо Марески. В отношении нескольких игроков уже появляется информация об их будущих командах. Например, ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что Сарр перейдёт в «Ланс».