$87.30-0.4895.46-0.30
Войти в почту

12 игроков «Челси» могут покинуть клуб этим летом — Скира

12 футболистов лондонского «Челси» могут покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

12 игроков «Челси» могут покинуть клуб этим летом
© Чемпионат.com

Список футболистов, по информации источника, выглядит следующим образом:

  1. Кепа Аррисабалага (голкипер);
  2. Джордже Петрович (голкипер);
  3. Гэбриел Слонина (голкипер);
  4. Бенджамин Чилуэлл (защитник);
  5. Трево Чалоба (защитник);
  6. Маланг Сарр (защитник);
  7. Чезаре Казадей (полузащитник);
  8. Андрей Сантос (полузащитник);
  9. Рахим Стерлинг (нападающий);
  10. Датро Фофана (нападающий);
  11. Ромелу Лукаку (нападающий);
  12. Армандо Броя (нападающий).

Указанные выше футболисты покинут клуб, поскольку не входят в планы нового главного тренера «аристократов» Энцо Марески. В отношении нескольких игроков уже появляется информация об их будущих командах. Например, ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что Сарр перейдёт в «Ланс».

Футбол
Фабрицио Романо
Рахим Стерлинг