«Барселона» выступила с заявлением по поводу Араухо

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо, получивший травму сухожилия правой подколенной мышцы, был успешно прооперирован вчера, 22 июля. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

© Чемпионат.com

Напомним, Араухо, выступая в составе сборной Уругвая на Кубке Америки, получил повреждение в матче четвертьфинала со сборной Бразилии (0:0, 4:2 пен.). Позднее Араухо пропустил полуфинал турнира с командой Колумбии (0:1), а также матч за третье место с канадцами (2:2, 4:3 пен.).

Напомним, Араухо имеет действующее трудовое соглашение с каталонской «Барселоной» до июня 2026 года. В прошлом сезоне футболист сыграл 37 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.