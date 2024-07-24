«Лудогорец» уверенно обыграл минское «Динамо» в матче квалификации Лиги чемпионов

Завершился матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между болгарским «Лудогорцем» и минским «Динамо». Игра завершилась победой болгар со счётом 2:0.

На 9-й минуте открыл счёт нападающий «Лудогорца» Бернард Текпетей. В дополнительное время первого тайма на 45+1-й минуте увеличил разрыв в счёте полузащитник Тодор Неделев, отметившись голом с одиннадцатиметровой отметки.

Вчера, 23 июня, прошли первые матчи в других 11 парах участников второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.