Сборная Украины сенсационно уступила Ираку на Олимпиаде-2024

Завершился матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы В сборные Ирака и Украины. Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Встреча началась в 20:00 мск. Матч завершился победой Ирака со счётом 2:1.

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На 53-й минуте матча счёт открыл полузащитник сборной Украины Валентин Рубчинский. Через четыре минуты иракцы сравняли счёт благодаря голу форварда Хуссейна с пенальти. На 75-й минуте полузащитник Али Джассим вывел Ирак вперёд.

Кроме сборных Ирака и Украины, в группе В играют национальные команды Аргентины и Марокко. Их очный матч закончился со счётом 1:2.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года пройдёт с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.