10 главных звезд футбола на Олимпиаде

Для некоторых игроков это последний шанс выиграть что-то со сборной, а кто-то поехал на Игры вместо Евро.

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Футбол на Олимпиаде, особенно после множества крупных турниров, — не самый привлекательный вид спорта. Однако страны всё равно привозят на Игры звёзд в надежде завоевать золото. Многие игроки охотятся за этими медалями и жертвуют отдыхом. На олимпийском турнире, например, очень хотел сыграть Килиан Мбаппе — но не смог из-за перехода в «Реал». Смотрим, за кем следить в его отсутствие.

Хулиан Альварес (24 года, Аргентина)

Нападающий выиграл практически всё на клубном уровне. В сборной Хулиан тоже взял все главные трофеи, не хватает лишь олимпийской золотой медали. После победы на второй подряд Копе аргентинец на правах лидера приедет в Париж.

Альваресу суждено стать одной из главных звёзд Олимпиады. Во-первых, форвард будет самым дорогим игроком турнира — € 90 млн, по данным Transfermarkt. Во-вторых, есть мотивация провести идеальное лето и добыть для Аргентины третье олимпийское золото. Помешать Хулиану может лишь усталость: за прошлый сезон отбегал 68 матчей — больше только у Фила Фодена, Душана Тадича и Барыша Йылмаза.

Клаудио Эчеверри (18 лет, Аргентина)

Для 18-летнего Клаудио Олимпиада — шикарная возможность представить себя европейской публике. В «Манчестер Сити» аргентинец приедет лишь зимой, но наверняка отправится в аренду. А в Париже сможет проявить себя на новом уровне — после отличных выступлений за Аргентину U17.

На Играх Эчеверри, скорее всего, будет подменять Тьяго Альмаду. Но талантливому полузащитнику не нужно много времени, чтобы себя проявить. У него есть полное доверие Хавьера Маскерано.

«Сегодня в мировом футболе всё чаще доверяют очень молодым игрокам. Есть случай Ламина Ямаля. У нас есть Клаудио Эчеверри и Хулио Солер. Важно не смотреть на паспорт, а выбирать тех, кто хорошо играет».



Александр Ляказетт (33 года, Франция)

Александр не играл за сборную с 2017 года. Даже шикарный сезон в «Лионе» (22 гола) не помог ему попасть на Евро. Но Тьерри Анри решил заявить ветерана на Олимпийские игры в качестве капитана. Ляказетт очень рад такому решению:

«Кумир детства позволил мне быть капитаном этой команды. Это гордость для меня. Наша цель — завоевать золото».



Франция не брала медалей на футбольном турнире на Олимпиадах с 1984 года. Нынешнему поколению во главе с Ляказеттом предстоит положить этой серии конец.

Майкл Олисе (22 года, Франция)

Прошлым летом Майкл представлял Францию на Евро U21, но в одном из матчей получил травму подколенного сухожилия. Она наложила отпечаток на сезон в «Кристал Пэлас»: Олисе принял участие всего в 19 матчах, однако собрал удивительную статистику — 10 голов и шесть ассистов. После таких выступлений жизнь наградила вингера: Анри вызвал парня на домашнюю Олимпиаду, а «Бавария» купила его за € 53 млн.

Олисе пока не заигран за взрослую сборную, хотя у него есть аж четыре варианта: Нигерия, Англия, Франция и Алжир. Однако уже с 2018 года Майкл играет за французские молодёжки и выбирать другую страну не намерен.

«Возможно, Олисе бы смог играть за Англию на Евро. Но он хочет представлять Францию». Тьерри Анри



Майкл будет лидером этой сборной. В товарищеских матчах он выходил на позиции атакующего полузащитника и забил три гола в трёх матчах. Два из них — шикарные удары издали в играх с Доминиканской Республикой и Японией.

Оскар Глух (20 лет, Израиль)

Израиль впервые в истории сыграет на Олимпийских играх. Естественно, под такое событие соберут лучших талантов. Тех, что феерили на прошлогоднем молодёжном ЧМ. А лидером сборной призван стать Оскар Глух — 20-летний атакующий полузащитник «Ред Булл Зальцбург». В прошедшем сезоне он оформил девять мячей и 18 голевых передач.

В последнем исследовании CIES Оскар вошёл в пятёрку лучших игроков U21 по количеству создаваемых голевых моментов. Возможно, как раз таки успешное выступление на играх подтолкнёт топ-клубы к его приобретению.

Ашраф Хакими (25 лет, Марокко)

«ПСЖ» не отпустил Уоррена Заира-Эмери и Брэдли Баркола на Олимпиаду, а вот Ашраф Хакими всё же отправился представлять Марокко. Страна за семь предыдущих попыток ни разу не добралась до медалей. Сейчас же они будут вполне обоснованной целью — особенно после шикарного выступления на ЧМ-2022.

Хакими будет и лидером этой сборной, и, возможно, даже штатным пенальтистом. Хотя в товарищеском матче перед Играми защитник 11-метровый не реализовал.

Билаль Эль-Ханнус (20 лет, Марокко)

Лучший молодой игрок прошедшего сезона бельгийской Лиги Жюпиле тоже будет представлен на Олимпийских играх. Полузащитник «Генка» набрал 3+8 по системе «гол+пас» и в очередной раз подогрел интерес европейских топ-клубов. Хорошее выступление за сборную тоже может поспособствовать переходу.

У Билаля врождённый талант. Главные фишки: шикарное видение игры и отличный дриблинг. Если марокканец покажет класс, то отдаст несколько голевых передач и поможет своей стране побороться за медали.

Хулио Энсисо (20 лет, Парагвай)

Компанию Фабиану Бальбуэне в сборной Парагвая составит один из главных талантов страны. Хулио прилетел на Олимпиаду после вылета сборной с Копа Америка, где забил один гол. Атаку сборной возглавит именно он.

«Брайтон» не хотел отпускать Хулио на игры. Рассказывает сам парагваец: «Президент запретил мне. Сказал, что ждёт меня вместе с командой на предсезонке в Японии. Это можно понять — у нас новый тренер. Но я очень хотел представлять свою страну». В итоге просьбы сработали: Энсисо сыграет в Париже.

Пау Кубарси (17 лет, Испания)

Защитник внезапно ворвался во взрослый футбол в середине сезона-2023/2024. И сразу удивил всех, залетев во многие статистические топы среди всех центрбеков топ-чемпионатов. Уже в марте Пау дебютировал в основной сборной. Попал в предварительную заявку на Евро, но в итоге на триумфальный для Испании турнир не поехал.

Всё дело в Олимпиаде. Испанская федерация хотела, чтобы Кубарси сыграл и на Евро, и на Играх. «Барселона» на такое не пошла — помнит, что произошло несколько лет назад с Педри. Поэтому защитник отправился только на Олимпиаду, а находившийся в похожей ситуации Ямаль — на Евро.

Теперь отдохнувшему центрбеку предстоит повести за собой испанцев в качестве самого молодого игрока Олимпиады. И попытаться повторить успех основной сборной.

Аббосбек Файзуллаев (20 лет, Узбекистан)

Узбекистан впервые вышел на Олимпиаду. Очередное достижение для нынешнего «золотого» поколения, которое и на молодёжных ЧМ выстрелило, и дошло до финала Кубка Азии U23 — отбора к Играм.

Лидер этой сборной — плеймейкер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. В прошедшем сезоне отдал 14 голевых передач, теперь предстоит продемонстрировать свои способности на Олимпиаде. И добиться предметного интереса клубов Европы: пока ходят слухи о «Вильярреале» и «Баварии».

Помогать Файзуллаеву будет Абдукодир Хусанов. Защитнику «Ланса» французские поля наверняка знакомы.

Расписание 1-го тура футбольного олимпийского турнира

Все игры пройдут 24 июля.

Группа А

Гвинея — Новая Зеландия, 18:00 мск

Франция — США, 22:00 мск.

Группа B

Аргентина — Марокко, 16:00 мск

Ирак — Украина, 20:00 мск.

Группа С

Узбекистан — Испания, 16:00 мск

Египет — Доминиканская Республика, 18:00 мск.

Группа D