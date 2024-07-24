Агент Тюкавина рассказал о будущем нападающего «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем форварда бело-голубых.

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— Ну давай представим, завтра приходит «Милан» и говорит: «Супернападающий, хотим его центрфорвардом делать, но у нас есть 15 миллионов». Что будет делать агент Сафонов и клуб «Динамо»?

— Ну, будем какие-то смотреть компромиссы, какие-то нюансы смотреть. С точки зрения агента Сафонова, допустим, «Милан» скажет, что даёт какие-то агентские. Всё равно игрок на первом месте, то есть я обслуживающий персонал. Скажу, что давайте тогда без агентских, чтобы парню было комфортно. Я всегда говорю молодым футболистам: играй в футбол, деньги тебя догонят.

Игрок как член семьи должен быть. Не так, что это как вот у тебя вещи есть, и ты, как дядюшка Скрудж, считаешь, сколько тут заработаешь, сколько тут. Хочется, чтобы именно все вот эти переходы были именно вовремя, — заявил Сафонов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».