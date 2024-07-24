Последние трансферы в Европе

Гринвуд уехал во Францию, а у «Боруссии» – новый классный форвард.

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Новая порция трансферных новостей. Некоторые сделки состоялись в заключительные дни Евро-2024, но основная часть — после окончания турнира. Рассказываем о значимых переходах.

Манкунианцы выиграли конкуренцию у «Реала» за 18-летнего защитника. Ради трансфера талантливого футболиста пришлось заплатить € 62 млн. Внушительная сумма, если учитывать возраст Йоро. Лени дебютировал за «Лилль» в 16-летнем возрасте и отыграл уже 60 матчей на профессиональном уровне. «МЮ» подписал контракт с французом на пять лет. Йоро — пока что самый дорогой новичок манкунианцев в межсезонье.

Сери Гирасси: «Штутгарт» → «Боруссия» Дортмунд (€ 18 млн)

Дортмундский клуб заполучил второго бомбардира Бундеслиги (28 голов в 28 матчах). Чаще 28-летнего африканца в прошлом сезоне забивал только Гарри Кейн из «Баварии». «Боруссия» активировала опцию выкупа Гирасси за € 18 млн, а сам Гирасси заключил контракт за четыре года. Серу оказался в «Штутгарте» в 2022-м, а через год немецкий клуб выкупил футболиста у «Ренна» за € 9 млн.

«Болонья» — одно из открытий прошлого сезона в европейском футболе. Команда заняла пятое место в Серии А и квалифицировалась в Лигу чемпионов. Правда, после этого поменяла тренера, а теперь осталась без нападающего Зиркзее. Нидерландец, забивший 11 мячей в 34 матчах Серии А в прошлом сезоне, присоединился к «Манчестер Юнайтед». В тренерском штабе манкунианцев работают сразу несколько соотечественников Джошуа, включая Эрика тен Хага и Руда ван Нистелроя.

Альваро Мората: «Атлетико» → «Милан» (€ 13 млн)

Новоиспечённый чемпион Европы возвращается в Серию А. Ранее Мората дважды заходил в «Ювентус». В 2014-м это был полноценный трансфер, в 2020-м — аренда из «Атлетико». Теперь испанец оказался в «Милане». В прошлом сезоне Мората забил 21 мяч в 48 матчах во всех турнирах. В ходе чемпионата Европы Альваро несколько раз говорил, что ему тяжело играть в Испании из-за волны хейта в свой адрес. Контракт Мораты с «Миланом» рассчитан до 2028 года.

Англичанин решил вопрос с новым местом работы. «Марсель» купил футболиста за € 26 млн, а сам Гринвуд подписал контракт до 2029 года. По данным инсайдера Фабрицио Романо, ещё € 5 млн предусмотрены в виде бонуса. Плюс «МЮ» получит половину суммы от дальнейшей перепродажи игрока. В прошлом сезоне Мэйсон бегал за «Хетафе» на правах аренды (36 матчей, 10 голов). Теперь его ждёт игра под руководством итальянского тренера Роберто Де Дзерби.

Пьер-Эмерик Обамеянг: «Марсель» → «Аль-Кадисия» (€ 9 млн)

35-летний африканец уезжает в Саудовскую Аравию после достаточно приличного сезона в составе «Марселя». Обамеянг забил 30 мячей (10 — в Лиге Европы) в 51 матче и добавил к этому 11 результативных передач. Ближайшие два года габонец проведёт в Азии — по крайней мере, его контракт рассчитан до 2026 года. Ранее в «Аль-Кадисию» перешёл бывший капитан «Реал» Начо Фернандес. Правда, этот ветеран достался саудовской команде бесплатно, поскольку у него истёк контракт с мадридским клубом.

Мартен Терье: «Ренн» → «Байер» (€ 20 млн)

27-летний фланговый нападающий Терье до этого лета играл исключительно за французские клубы («Лилль», «Страсбург», «Лион», «Ренн»). «Байер» обратил внимание на футболиста, который набрал 13 (9+4) очков по системе «гол+пас» по итогам прошлого сезона. Неудивительно, что Терье решился на смену обстановки. «Ренн» завершил прошлый сезон только на 10-м месте в Лиге 1, а «Байер» завоевал два трофея и получил путёвку в Лигу чемпионов.

Жорж Микаутадзе: «Метц» → «Лион» (€ 18,5 млн)

Один из лучших бомбардиров Евро-2024 (три гола) отправился на повышение, хотя и остался в чемпионате Франции. В прошлом сезоне грузинский нападающий отлично проявил себя в Лиге 1 — 14 голов в 20 матчах за «Метц». Летом мелькала информация о возможном переходе Микаутадзе в «Монако», но в итоге Жорж подписал контракт с «Лионом». В новом сезоне этот клуб сыграет в Лиге Европы.

Серхи Гомес: «Манчестер Сити» → «Реал Сосьедад» (€ 9 млн)

«Манчестер Сити» расстался с защитником Серхи Гомесом. Испанский футболист вернулся на родину — подписал контракт с «Реалом Сосьедад». Теперь сыграет в одной команде с Арсеном Захаряном. «Сити» выручил за 23-летнего футболиста € 9 млн, а тот подписал контракт до 2023 года. В прошлом сезоне Гомес отыграл 15 матчей в составе «Ман Сити», но провёл суммарно на поле всего 449 минут.

Ренату Вейга: «Базель» → «Челси» (€ 14 млн)

20-летний опорный полузащитник Ренату Вейга продолжит карьеру в «Челси». Португалец, способный также сыграть в центре обороны, подписал контракт до 2031 года. Последний год провёл в «Базеле», который теперь продал его в английский клуб за € 14 млн. Ранее Вейга поиграл за молодёжные команды «Спортинга» и за «Аугсбург» в немецкой Бундеслиге. У него есть опыт выступления в молодёжной сборной Португалии (семь матчей, один гол).

Алессандро Буонджорно: «Торино» → «Наполи» (€ 35 млн)

«Наполи» после провального сезона-2023/2024 (10-е место в Серии А) устроил перестройку. Теперь в команде новый тренер с именем — Антонио Конте. И ради него президент Аурелио Де Лаурентис пошёл на приобретение защитника «Торино» со звучной фамилией Буонджорно («добрый день» в переводе с итальянского). «Наполи» выложил за футболиста с небольшим опытом (четыре матча) игры в сборной Италии € 35 млн. Оправдает ли новичок вложенные средства?

Джейкоб Гривз: «Халл Сити» → «Ипсвич Таун» (€ 21,5 млн)

«Ипсвич Таун» вернулся в АПЛ и принялся за укрепление состава. Руководство клуба отыскало в Чемпионшипе 23-летнего центрального защитника (может сыграть и слева в обороне) Гривза. За его трансфер «Халл Сити» получил более € 20 млн — неплохие деньги для клуба второго английского дивизиона. Кстати, Джейкоб ранее никогда не выступал в АПЛ, зато отыграл за «Халл» более 170 матчей.

Чиро Иммобиле: «Лацио» → «Бешикташ» (€ 3 млн)

Итальянский нападающий впервые за долгое время начнёт сезон не в составе «Лацио». Иммобиле играл за римский клуб с 2016 года — 340 матчей, 207 голов. Теперь 34-летний нападающий покинул родину и отправился на заработки в Турции. По неофициальной информации, «Бешикташ» будет платить футболисту по € 6 млн в год. Контракт игрока с новым клубом рассчитан на два года.

Лиам Делап: «Манчестер Сити» → «Ипсвич Таун» (€ 17,85 млн)

Ещё одна большая сделка с участием «Ипсвич Таун». Новичок АПЛ не пожалел почти € 18 млн ради нападающего из молодёжной команды «Манчестер Сити». 21-летний футболист подписал контракт до лета 2029 года. В прошлом сезоне он выступал в Чемпионшипе (играл в «Халл Сити» на правах аренды) — 31 матч, восемь голов, две результативные передачи. Лиам — сын бывшего футболиста «Саутгемптона» и «Сток Сити» Рори Делапа.

Эрмедин Демирович: «Аугсбург» → «Штутгарт» (€ 21 млн)

Боснийский нападающий пошёл на повышение и перебрался во второй клуб Бундеслиги. Боссов «Штутгарта» привлекла игра 26-летнего футболиста, который в прошлом сезоне набрал 25 (15+10) очков по системе «гол+пас» в 34 матчах во всех турнирах. «Штутгарт» не пожалел € 21 млн, а теперь уже бывший капитан «Аугсбурга» получил шанс поиграть в Лиге чемпионов.

Сауль Ньигес: «Атлетико» → «Севилья» (аренда)

Сауль — воспитанник «Атлетико». Пока он покидает мадридский клуб только на условиях аренды (ранее уходил по такой формуле в «Райо Вальекано» и «Челси»). Теперь 29-летний футболист перебрался в «Севилью» на тех же условиях. В прошлом сезоне испанец отыграл 49 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Уссем Ауар: «Рома» → «Аль-Иттихад» (€ 12 млн)

Алжирский полузащитник отыграл в Риме всего один сезон, после чего укатил в Саудовскую Аравию. «Аль-Иттихад» предложил за игрока € 12 млн, а «Рома» ответила согласием. Кстати, год назад римляне взяли Ауара в статусе свободного агента. В прошлом сезоне африканец отыграл 25 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча. Правда, в 2024 году выходил на поле достаточно редко.

Флинн Даунс: «Вест Хэм» → «Саутгемптон» (€ 17,85 млн)

«Саутгемптон» вернулся в АПЛ и выкупил опорного полузащитника Даунса, который играл в прошлом сезоне на правах аренды. Лондонский клуб получил за игрока почти € 18 млн. Игра 25-летнего футболиста понравилась руководителям «Саутгемптона», и англичанин подписал контракт до 2028 года.

Мэтью Райан: АЗ → «Рома» (свободный агент)

Вратарь Райан — достаточно опытный футболист. 32-летний вратарь в своё время поиграл в АПЛ («Брайтон», «Арсенал») и Ла Лиге («Валенсия», «Реал Сосьедад»). Помимо этого, он съездил в составе сборной Австралии на три чемпионата мира (2014, 2018, 2022). Теперь Райан попробует свои силы в ещё одном топовом турнире Европы — Серии А. «Рома» укрепила вратарскую позицию, не заплатив ни евро, поскольку Райан перешёл в статусе свободного агента.

Французский футболист вернулся в Европу спустя год. Его командировка в Саудовскую Аравию получилась не слишком продолжительной. Правда, не исключено, что через сезон он вернётся в Азию. Сент-Максимен отыграл 31 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 10 результативных передач. Теперь Аллан сыграет под руководством Жозе Моуринью, который возглавил «Фенербахче» в межсезонье.

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