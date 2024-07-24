Сборная Узбекистана уступила испанцам на Олимпиаде

Сборная Узбекистана по футболу проиграла со счетом 1:2 команде Испании в первом туре группового этапа на Олимпийских играх. Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

В составе победителей забитыми мячами отметились Марк Пибуль (29-я минута) и Серхио Гомес (62), который на 59-й минуте не реализовал пенальти. У проигравших с 11-метрового отличился бывший нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов.

За сборную Узбекистана выступают два действующих футболиста клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) - полузащитники Аббосбек Файзуллаев (московский ЦСКА) и Умарали Рахмоналиев (казанский "Рубин"). "Пари Нижний Новгород" принадлежит выступающий на правах аренды за казахстанский "Кайрат" защитник Иброхимхалил Юлдошев.

Ранее за "Уфу", екатеринбургский "Урал" и московский "Спартак" выступал полузащитник Остон Урунов, за московский "Локомотив" и "Тамбов" - полузащитник Жасурбек Жалолиддинов.

Сборные Узбекистана и Испании выступают в группе С вместе с командами Египта и Доминиканской Республики. Во втором туре сборная Узбекистана сыграет против египтян, встреча состоится 27 июля в Нанте и начнется в 18:00 мск.

Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 10 августа в семи городах Франции.