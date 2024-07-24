«Барселона» предложила Ольмо шестилетний контракт

Спортивный директор «Барселоны» Деку связался с агентами полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Испании Даниэля Ольмо, сообщает интернет-издание Mundo Deportivo.

По информации источника, Деку направил сообщение окружению игрока с предложением контракта на шесть лет. Сообщается, что «Барселона» готова заплатить 60 млн «Лейпцигу» за футболиста.

Напомним, в минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.