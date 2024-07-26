Игрок «Зенита»: у наших болельщиков будет отвращение к Соболеву

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.

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— Как пацаны в команде примут Соболева, если у вас с ним был конфликт?

— Время покажет. У меня есть друг. Когда мы с ним познакомились, у меня было такое отвращение к этому человеку. Ну, просто не мой человек, думаю. А сейчас мы дружим. Поэтому не вижу смысла загадывать. Наверное, у болельщиков к Соболеву будет отвращение. Некрасиво он поступил. Есть какой-то осадок. Но, повторюсь, время покажет, — заявил Чистяков в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».

Ранее стало известно, что Соболева отстранили от основной команды «Спартака».

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.