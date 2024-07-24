Месси назвал неслыханной ситуацию в матче Аргентины на Олимпиаде‑2024

Чемпион мира Лионель Месси назвал неслыханной ситуацию, которая произошла в матче олимпийского футбольного турнира между сборными Аргентины и Марокко.

Встреча группы B была прервана на два часа при счете 2:2. На 16‑й минуте компенсированного ко второму тайму времени футболист сборной Аргентины сравнял счет в матче, после этого фанаты сборной Марокко выбежали на поле и устроили массовые беспорядки. Арбитр увел команды в подтрибунные помещения, при этом гол аргентинцев должна была еще проверить система VAR из‑за возможного офсайда.

Пауза затянулась на два часа. Организаторы приняли решение доиграть матч, командам выделили 20 минут на разминку. После этого главный арбитр дал сигнал к возобновлению игры и после просмотра VAR отменил гол аргентинцев из‑за офсайда. Команды доиграли три минуты, сборная Марокко одержала победу — 2:1.

— Неслыханно, — написал Месси в социальной сети.



Обе команды вступают в группе B, участниками которой также являются сборные Ирака и Украины. Мужской футбольный турнир на Играх в столице Франции завершится 9 августа.