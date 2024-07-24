Вратарь олимпийской сборной Аргентины: «Это позор. Мы чувствуем себя использованными»

Вратарь сборной Аргентины по футболу Херонимо Рульи раскритиковал организацию матча с командой Марокко на Олимпиаде‑2024 в Париже.

— Это позор. Мы чувствуем себя использованными. Мы вышли играть спустя два часа, потому что нам сказали, что шоу должно продолжаться. Это несерьезно, это непрофессионально, — приводит слова Рульи Clarin.



Матч сборных Марокко и Аргентины прошел в среду в Сент‑Этьене. Встреча прерывалась при счете 2:2 на два часа из‑за беспорядков на трибунах. Перед возобновлением игры главный арбитр Гленн Нюберг посмотрел VAR и зафиксировал офсайд в моменте со вторым голом аргентинцев. После возобновления встречи команды доиграли три минуты, после чего Нюберг дал свисток к окончанию матча и зафиксировал победу Марокко со счетом 2:1.

Сборные Аргентины и Марокко выступают в группе B вместе с командами Ирака и Украины. Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 10 августа в семи городах Франции.