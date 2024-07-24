Бояринцев рассказал, почему согласился возглавить «Ротор»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, почему согласился возглавить волгоградскую команду.

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«Ротор» объявил о назначении Бояринцева на пост главного тренера 28 мая, соглашение рассчитано до конца сезона‑2024/25. Ранее 46‑летний специалист работал в ивановском «Текстильщике», столичной «Родине», «Новосибирске» и саратовском «Соколе».

В июне «Ротор» победил «Новосибирск» в ответном стыковом матче (общий счет: 4:2) и завоевал право выступать в МЕЛБЕТ‑Первой Лиге в сезоне‑2024/25.

— Чем вас заинтересовал «Ротор»?

— Было важно, что команда сохраняла шансы на выход в Первую лигу. По Второй лиге у меня насчитывалось достаточно вариантов. Даже предварительные соглашения были с некоторыми командами. Если бы мы не вышли в Первую лигу, то на следующий сезон эта цель сохранилась бы. Предложили контракт на год, меня это устроило, — сказал Бояринцев «Матч ТВ».

«Ротор» после двух туров занимает шестое место в таблице с четырьмя очками. В следующем туре команда Бояринцева 29 июля примет тульский «Арсенал».

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