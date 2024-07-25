Де Пауль опубликовал пост на фоне скандала со сборной Аргентины на Олимпиаде в Париже

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль отреагировал на скандальный матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года с Марокко (1:2).

© Чемпионат.com

«С тобой больше, чем когда-либо! Ты можешь сделать это против всех», — написал Де Пауль в одной из социальных сетей.



Напомним, после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью видеоповторов, и мяч был отменён.

На 45+2-й минуте счёт открыл нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими. На 51-й минуте Рахими оформил дубль, реализовав пенальти. На 68-й минуте забил нападающий сборной Аргентины Джулиано Симеоне. Ему ассистировал защитник Хулио Солер.