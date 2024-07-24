В России могут отменить Fan ID

Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты России 2024 года Владислав Даванков в интервью Metaratings заявил, что существует вероятность, что с 2025 года на матчи Российской премьер-лиги можно будет ходить без Fan ID.

Чиновник заявил, что намерен осенью инициировать заседание Госдумы об отмене карты болельщика.

«Мы будем заниматься Fan ID осенью. Мы опять посмотрели с вами чемпионат России, увидели пустые трибуны либо людей, которые никакого отношения к спорту не имеют, это явно не болельщики. РПЛ без Fan ID весной? Да, мы будем вносить законопроект об его отмене», — заявил Даванков.



Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 года без карты болельщика нельзя посетить матчи чемпионата России, а также финальный матч Кубка России.

Активные болельщики большинства всех клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей, где действует карта болельщика.