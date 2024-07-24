ПАОК обыграл «Борац» Б-Л в результативном матче квалификации Лиги чемпионов

Завершился матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов межу греческим ПАОКом и Борац» Б-Л из Боснии и Герцеговины. Игра завершилась победой ПАОКа со счётом 3:2.

Вчера, 23 июня, прошли первые матчи в других 11 парах участников второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.