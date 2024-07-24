Чалов не вылетел в Грецию для перехода в ПАОК

Переход нападающего ЦСКА Федора Чалова в ПАОК откладывается.

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Форвард не вылетел сегодня в Грецию и взял время на размышление. Об этом сообщает Sport24.ru.

24 июля россиянин должен был прибыть в Салоники для подписания личного контракта и участия в презентации.

Отмечается, что ПАОК также не перечислил ЦСКА сумму отступных за переход нападающего в размере 3 млн евро. Греческий клуб ждет от игрока окончательного ответа и согласия на переход до конца дня 25 июля, после чего сможет перевести средства за трансфер армейцам, а те, в свою очередь, отпустить футболиста в ПАОК.

Чалов является воспитанником академии ЦСКА и большую часть карьеры провел в московском клубе. В апреле ЦСКА официально объявил о заключении нового контракта нападающим, который будет рассчитан до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Чалов принял участие в 29 матчах, в которых забил 12 голов и сделал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 12 млн евро.

21 июля появилась информация, что ПАОК намерен активировать опцию выкупа в размере 3 млн евро, а с игроком будет заключен трехлетний контракт с зарплатой в 1,3 млн евро в год, также предусмотрены бонусы на сумму до 300 тысяч евро.