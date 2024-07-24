На Играх-2024 вспыхнул первый скандал

Мужской олимпийский турнир по футболу стартовал за два дня до церемонии открытия Игр-2024 и уже ознаменовался грандиозным скандалом.

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Футбольные турниры в рамках Олимпиад до финала обычно проходят в фоновом режиме, и в этом нет ничего удивительного. При формировании команд действует ценз до 23 лет, превысить который могут лишь три игрока. Кроме того, клубы не горят желанием отпускать своих звезд в разгар предсезонной подготовки.

Но нынешний олимпийский турнир приковал общее внимание сразу. В центре - матч сборных Аргентины и Марокко, проходивший в Сент-Этьене и завершившийся сенсационной победой африканцев - 2:1.

Сборная Украины сенсационно уступила Ираку на Олимпиаде-2024

Началось все со свиста трибун во время исполнения аргентинского гимна: так зрители припомнили южноамериканцам провокационную кричалку о французах, которую игроки сборной Аргентины скандировали после недавней победы на Кубке Америки.

Потом на какое-то время на первый план вышел футбол. Аргентинцы, которых возглавляет известный в недавнем прошлом экс-игрок Хавьер Маскерано, привезли на Олимпиаду один из самых сильных составов со звездным ветераном-защитником Отаменди и форвардом "Манчестер Сити" Хулианом Альваресом. Вот только уже на старте второго тайма марокканцы вели со счетом 2:0 благодаря дублю Суфьяна Рахими.

На 68-й минуте один мяч отыграл Джулиано Симеоне, сын знаменитого наставника мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. А дальше началось самое интересное.

Главный арбитр встречи швед Гленн Нюберг добавил к основному времени аж 15 минут. И аргентинцы, устроив навал, отыгрались: забил Кристиано Медина. Правда, к тому моменту шла уже 16-я минута.

Аргентинской радости не было предела. Маскерано скакал на бровке. Впрочем, очень скоро южноамериканцам пришлось ретироваться с поля: в них полетели петарды и бутылки от недовольных марокканских фанатов.

Ничья 2:2? Как бы не так. Оказалось, что команды покинули поле еще до финального свистка, а судьи не успели проверить гол на ВАР. На официальном сайте Международного олимпийского комитета статус матча поменялся на "прерванный".

Матч Аргентина - Марокко был доигран лишь через два часа после остановки из-за беспорядков



Через два часа арбитры все-таки воспользовались видеопомощью. И представьте себе, второй мяч аргентинцев был забит при микроскопическом офсайде. В итоге гол официально отменили, а футболистов пригласили доиграть еще три минуты. При пустых трибунах. Сил на повторный подвиг сборной Аргентины не хватило.

"Самый большой цирк, который я когда-либо видел", - вынес свой вердикт наставник аргентинцев Хавьер Маскерано.



Вчера в рамках олимпийского турнира прошли еще семь матчей. Сборная Узбекистана на парижском "Парк де Пренс" уступила испанцам - 1:2. Этот матч мог заинтересовать российского болельщика сразу тремя знакомыми лицами в составе узбекистанской команды. Абоссбек Файзуллаев приехал на Игры-2024 из ЦСКА, Умарали Рахмоналиев - из казанского "Рубина". А Эльдар Шомуродов и Остон Урунов некогда выступали за "Ростов" и "Спартак" соответственно.

Единственный гол у проигравших на счету как раз Шомуродова.

Результаты остальных встреч: Гвинея - Новая Зеландия - 1:2, Египет - Доминиканская Республика - 0:0. Матчи Япония - Парагвай, Франция - США, Ирак - Украина и Мали - Израиль завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Между тем

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой. Об этом журналистам заявил спортивный директор клуба португалец Томаш Амарал.

Слухи о возможном уходе Соболева идут уже несколько месяцев. Усилились они в летнее межсезонье, когда новый главный тренер столичного клуба серб Деян Станкович начал формировать состав на новый сезон. По неподтвержденным данным, Александр входил в планы Станковича, однако сам форвард уже не видит себя в "Спартаке".

К слову, в "Зените" интерес к спартаковскому форварду никогда не скрывали. Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак открыто говорил, что игрок вроде Соболева ему бы пригодился.

Поговаривают, что питерский клуб предложил футболисту зарплату намного больше, чем в московской команде, плюс в стане питерцев у Александра будет реальная возможность выигрывать трофеи. Теперь все зависит от того, как быстро договорятся между собой два конкурента за чемпионство. В "Спартаке" при нынешнем развитии событий нападающий вряд ли останется. Сам Соболев, по неофициальной информации, признался после поражения от "Оренбурга" (0:2) Станковичу, что ему тяжело сосредоточиться на футболе в преддверии возможного переезда в Санкт-Петербург.