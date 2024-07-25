Футболистов ФК «Зенит-2» подозревают в поджоге бани

Telegram-канал Mash сообщает, что в лагере, где проводил сборы петербургский клуб «Зенит-2», произошел пожар в бане. По данным канала, руководство лагеря заподозрило футболистов.

Как утверждает Mash, в ночь на 25 июля около 40 человек - в основном футболисты - отдыхали в бане. Позже баня сгорела дотла, огонь охватил площадь в 70 квадратных метров. По данным Telegram-канала, никто не пострадал, так как в момент пожара в бане никого не было.

Ранее пожар уничтожил главную трибуну, склады и раздевалки стадиона финского топ-клуба «Гнистан». Стадион, расположенный в Хельсинки, мог принять около двух тысяч болельщиков. Глава клуба отмечал, что на стадионе сгорела вся экипировка, в результате у женской и мужской команд «не осталось ничего».