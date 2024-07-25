Иван Мозговой рассказал о трудностях «Эгриси» после смерти Василия Уткина.

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«Ключевая проблема «Эгриси» в пятом сезоне – команда потеряла главного человека.

Где-то не хватило авторитета Васи. После бронзы четвертого сезона некоторые игроки слишком поверили в себя, получили хорошие предложения от других клубов. Когда такое происходит – игрок ощущает себя суперпрофи и думает, что лучше всех разбирается в футболе. Не было человека, который мог жестко сказать: «Ты кем себя возомнил? Херни не неси».

Где-то Васи не хватило как мотиватора. Многим запомнилось, как перед матчем с 2Drots Василий показал игрокам барсетку с миллионом рублей премиальных (половину из которых, кстати, команда не взяла). Для многих это стало дополнительной мотивацией. Не деньги, а поступок.

Где-то не хватило доброй поддержки Васи. После трех поражений подряд на старте сезона так хотелось услышать его: «Парни, вы все равно молодцы, вы бились, я в вас верю». А как мне кажется, вопросов по самоотдаче в тех матчах не было. Перевели матч в серию буллиталити с «Конями», чуть не хватило переломить с «Козлами». Мы бились до конца

Но больше всего не хватило Васи как человека, который общался с игроками лично. В сериале про «Эгриси регулярно мелькали его встречи тэт-а-тэт, об этом он даже рассказывал в интервью Спортсу: «Иногда встречаемся с кем-то лично: обсуждаем проблемы с учебой, с финансами, со здоровьем. Иногда просто хочется поболтать».

Диалоги с руководителем один на один снимали напряжение: парни могли пожаловаться на партнеров и тренировки, обсудить свои дела, получить помощь. Мы не понимали насколько такие встречи важны», – сказал операционный директор «Эгриси».