Новичок «Спартака» рассказал о влиянии Месси, Неймара и Мбаппе на свою игру

Новоиспечённый полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопрос, с каких футболистов он брал пример, развивая свою технику работы с мячом.

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— У тебя классный дриблинг. С кого брал пример?

— Совершенствовать обводку – одна из моих целей, чтобы использовать финты в каждой игре. Мне очень нравятся Месси, Неймар, Мбаппе. Они тоже часто используют дриблинг и сильны в этом. Наверное, я родился с этим, а потом дорабатывал на тренировках и в игре, — приводит слова Барко официальный сайт красно-белых.

Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он выступал в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». В минувшем сезоне полузащитник провёл за аргентинцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.