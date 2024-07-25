Барко за 14 млн евро – второй среди самых дорогих трансферов «Спартака». Больше платили только за Тила
Эсекиэль Барко – второй в рейтинге самых дорогих трансферов «Спартака».
Московский клуб объявил о переходе 25-летнего аргентинского футболиста.
Сообщалось, что за трансфер красно-белые заплатят 14 миллионов евро. Таким образом, эта покупка стала второй в списке самых крупных в истории клуба.
Рейтинг самых дорогих трансферов «Спартака» выглядит следующим образом:
1. Гус Тил – 18 миллионов евро;
2. Эсекиэль Барко – 14 миллионов;
3. Манфред Угальде – 13 миллионов;
4. Фернандо – 12,5 миллиона;
5-6-7. Эйден Макгиди, Алекс Крал, Педро Роша – 12 миллионов;
8. Квинси Промес – 11,5 миллиона;
9-10. Эммануэль Эменике, Николас Пареха – 10 миллионов.
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