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Барко за 14 млн евро – второй среди самых дорогих трансферов «Спартака». Больше платили только за Тила

Эсекиэль Барко – второй в рейтинге самых дорогих трансферов «Спартака».

Барко – второй в рейтинге самых дорогих трансферов «Спартака»
© Sports.ru

Московский клуб объявил о переходе 25-летнего аргентинского футболиста.

Сообщалось, что за трансфер красно-белые заплатят 14 миллионов евро. Таким образом, эта покупка стала второй в списке самых крупных в истории клуба.

Рейтинг самых дорогих трансферов «Спартака» выглядит следующим образом:

1. Гус Тил – 18 миллионов евро;

2. Эсекиэль Барко – 14 миллионов;

3. Манфред Угальде – 13 миллионов;

4. Фернандо – 12,5 миллиона;

5-6-7. Эйден Макгиди, Алекс Крал, Педро Роша – 12 миллионов;

8. Квинси Промес – 11,5 миллиона;

9-10. Эммануэль Эменике, Николас Пареха – 10 миллионов.