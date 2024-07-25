«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о продлении контракта с бразильским защитником и капитаном команды Дугласом Сантосом.

© Чемпионат.com

«Новое соглашение с игроком действует до конца кампании-2026/2027 с возможностью продления ещё на один сезон. Сине-бело-голубые поздравляют Дугласа Сантоса и желают никогда не останавливаться на достигнутом. Новых побед и титулов вместе с «Зенитом», капитан!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», опубликованном в телеграм-канале клуба.



Дугласу Сантосу 30 лет, за сине-бело-голубых бразилец выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере бразильский защитник играл за такие команды, как «Гамбург», «Атлетико Минейро», «Удинезе», «Гранада» и «Наутико Ресифи».