«Ницца» подписала Клосса из «Марселя»

Жонатан Клосс перешел в «Ниццу» из «Марселя».

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«Ницца» объявила о переходе 31-летнего французского защитника.

По данным Le Parisien, клуб предложил 4 миллиона евро и 1 миллион в качестве бонусов за трансфер игрока. Эти условия устроили руководство «Марселя».

В прошлом сезоне Жонатан Клосс провел 27 матчей в Лиге 1, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Годом ранее он отметился 2 голами и 9 ассистами в 34 матчах в чемпионате Франции.