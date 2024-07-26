«Аталанта» и «Атланта» близки к закрытию сделки по Миранчуку за € 11 млн

Сделка между итальянской «Аталантой» и «Атланта Юнайтед» из США по трансферу российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука близка к завершению. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, сумма перехода Миранчука в клуб из МЛС составит € 11 млн плюс бонусные выплаты.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.