ФИФА наказала женскую сборную Канады на ОИ за слежку

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) лишил шести очков женскую сборную Канады на олимпийском турнире в Париже в связи с нарушением дисциплинарного кодекса организации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее Олимпийский комитет Новой Зеландии официально подал заявление о замеченных беспилотниках над тренировочной базой команды в Сент-Этьене в отдел по вопросам честности Международного олимпийского комитета и запросил у Канады полное расследование.

В первом туре сборная Канады со счетом 2:1 обыграла команду Новой Зеландии. После решения ФИФА канадки опустились на последнее место и имеют -3 очка. Во втором туре сборная Канады сыграет с француженками 28 июля.

Также Канадская ассоциация футбола была оштрафована на 200 тыс. швейцарских франков (примерно $226,1 тыс.). Главный тренер сборной Беверли Пристман, ассистент главного тренера Жасмин Мандер и аналитик сборной Джозеф Ломбарди отстранены от деятельности, связанной с футболом на один год.