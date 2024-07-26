«Спартаку» предрекли тяжелый матч с «Химками»

Бывший главный тренер «Ростова» и экс-ассистент Леонида Слуцкого в сборной России Сергей Балахнин признался, что не исключает того, что московский «Спартак» может проиграть подмосковным «Химкам» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Ему будет очень тяжело. Хозяева хорошо усилились. Пока есть проблемы с сыгранностью, но это тоже крепкий орешек. А «Спартаку» усиление нужно было больше всех, но он этого не сделал, посчитав, что и с этими футболистами способен решать большие задачи. Тренеры меняются, но это игроки не могут решить никакие задачи. Это очевидно», — заявил он.



Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

В первом туре РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга». Игра прошла 21 июля в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.