Защитник ЦСКА назвал лучшего бразильского игрока в истории клуба

Защитник московского ЦСКА Мойзес поделился мнением о том, кто является лучшим бразильским футболистом в истории армейцев.

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«Конечно, Вагнер Лав, но это не означает, что другие не оставили след. Большинство футболистов, которые здесь были, внесли огромную лепту. Однако по отзывам и комментариям болельщиков и экспертов ты понимаешь, что Вагнер Лав превосходит их во многих аспектах. Готов ли я побороться за звание одного из лучших бразильцев команды в перспективе? Вагнер очень много лет провёл в ЦСКА. Конечно, он вошёл в историю и ознаменовал период пребывания здесь. Как, например, и Даниэл Карвальо, который оставил замечательный след в ЦСКА. А какие прекрасные голы забивал Жо! Они все имеют большое значение для клуба. А я… Я просто продолжаю работать, достаточно скромно», — приводит слова Мойзеса Metaratings.



Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих Лав трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, Суперкубок и Кубок УЕФА. Вагнер занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров армейцев за всю историю со 124 голами. Уступает он лишь Григорию Федотову (137 голов). На данный момент 40-летний форвард выступает за «Аваи» из бразильской Серии В.