Станковичу призвали дать время для работы в «Спартаке»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что новому главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу нужно дать время для того, чтобы поставить игру команды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нужно время, чтобы Станкович определился. Сейчас приобрели новых футболистов. Если их взяли, то нужно привести их в полный порядок, чтобы они давали результат. Думаю, что с такой селекцией тренер должен поставить игру команды за ближайшие один-два месяца», — заявил Гладилин.



В первом туре РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга». Игра прошла 21 июля в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.