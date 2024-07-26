«Урал» объявил о переходе Дмитриева в «Спартак»

Екатеринбургский «Урал» официально объявил о переходе Игоря Дмитриева в московский «Спартак».

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«Благодарим Игоря за игру в футболке «Урала». Желаем успешного продолжения карьеры!», — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале клуба.



20-летний Дмитриев является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Футболист выступает за «Урал» с лета 2023 года, когда он перешёл в екатеринбургскую команду из «Ленинградца». Всего за клуб из Екатеринбурга Игорь провёл 37 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тыс.