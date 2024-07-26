«В «Спартаке» есть талантливые воспитанники, но там на них не обращают внимания» — Кечинов о трансфере Дмитриева

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов, комментируя переход в московскую команду 20‑летнего полузащитника Игоря Дмитриева, заявил «Матч ТВ», что в структуре «красно‑белых» есть много талантливых воспитанников, но на них не обращают внимания и покупают молодых игроков из других клубов. В пятницу екатеринбургский «Урал» объявил о переходе в московский «Спартак» полузащитника Дмитриева. — Уверен, что в «Спартаке» есть талантливые воспитанники, но почему‑то в клубе на них не обращают внимания, к большому сожалению, и не особо ценят. Поэтому «красно‑белые» покупают молодых игроков у других клубов. Думаю, если бы больше было доверия и поддержки воспитанникам «Спартака» со стороны руководства, то они бы ярче проявляли себя в клубе. Что касается Дмитриева, то я вообще за ним не следил, знаю лишь, что он сын покойного моего товарища Сергея Дмитриева, который играл за «Зенит», после чуть‑чуть за «Спартак». Сейчас вот буду следить за Игорем, как он проявит себя в новом клубе. Конечно, ему было бы проще проявить себя в «Урале», чем в «Спартаке», потому что екатеринбургский клуб играет в Первой лиге, а «красно‑белые» — в РПЛ. Давление в «Спартаке» будет больше, там уровень игроков выше, — сказал Кечинов «Матч ТВ». Дмитриев пополнил «Урал» в июле 2023 года и провел 37 матчей во всех турнирах. В составе молодежной сборной России (не старше 21 года) Дмитриев провел три матча.