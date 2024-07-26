Бушманов сомневается, что новичок «Спартака» усилит команду

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев вряд ли усилит московскую команду, этот трансфер из «Урала» стал достаточно неожиданным, заявил «Матч ТВ» трехкратный чемпион России в составе «красно‑белых» Евгений Бушманов.

О переходе 19‑летнего Дмитриева в «Спартак» в пятницу объявил «Урал». Полузащитник провел за клуб из Екатеринбурга 37 матчей во всех турнирах.

— Не потеряется ли Дмитриев в «Спартаке», где есть давление изнутри и снаружи?

— Все будет зависеть от игрока. В «Спартаке» тяжело, есть давление, никто ждать долго не будет. Надо играть здесь и сейчас. Но парень с характером, если получится, будет здорово. Он уже играл в РПЛ. Наверное, его взяли и на перспективу, и с надеждой, что заиграет в «Спартаке».

— Не кажется ли этот трансфер спешной попыткой закрыть неудачу с переходом кого‑то более серьезного?

— Трансфер достаточно неожиданный. Сказать, что 100% усилит «Спартак», сложно. Да, он молодой и перспективный, но результат нужен сразу, — сказал Бушманов «Матч ТВ».