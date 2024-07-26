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Тренера сборной Канады по футболу Пристман отстранили после скандала на Играх

Главного тренера женской сборной Канады по футболу Бев Пристман отстранили от работы после скандала со слежкой за тренировкой соперниц с помощью дрона, передает пресс-служба Канадского олимпийского комитета.

Тренера сборной Канады по футболу отстранили после скандала на Олимпиаде
© globallookpress.com

В сообщении указано, что Пристман исключена из состава канадской олимпийской сборной в связи с ее отстранением.

В матче первого тура олимпийского футбольного турнира канадки со счетом 2:1 обыграли Новую Зеландию. Также Канада сыграет в группе с Францией и Колумбией.

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена, начало — 20:30 по московскому времени. Сами соревнования будут идти до 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Футбол