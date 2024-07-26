В «Зените» ответили на вопрос о состоянии здоровья Клаудиньо

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о состоянии здоровья полузащитника Клаудиньо.

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«Надеемся, что увидим Клаудиньо в матче с «Рубином», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо отправился с командой на выезд в Казань, где пройдёт матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Рубином».

В последние дни в СМИ активно обсуждалась информация, что 27-летний атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо и его агенты на очередной встрече с руководством санкт-петербургского клуба отказались от продления контракта бразильского футболиста, поскольку игрок желает перейти во «Фламенго».