"Спартак" подписал контракт с футболистом Довбней

Московский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с вратарем Александром Довбней. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение с 37-летним футболистом рассчитано на один год. Вратарь перешел в клуб в качестве свободного агента.

В прошедшем сезоне Довбня сыграл 33 матча за ярославский "Шинник", в которых пропустил 37 мячей и 11 раз сыграл "на ноль". Ранее вратарь выступал за московское "Торпедо", волгоградский "Ротор", "Оренбург", "СКА-Хабаровск", финский клуб "Хака".