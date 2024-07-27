Сербский футболист из клуба РПЛ хочет получить российское гражданство

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что сербский футболист подмосковной команды Петар Голубович намерен получить гражданство РФ.

© Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

«Другой наш член команды на прошлой неделе поделился желанием получить российский паспорт. Мы начали консультации по оформлению документов для Голубовича, с клубом у футболиста ещё два года контракта», — приводит слова Оленева ТАСС.



Летом в «Химки» перешёл аргентинский нападающий Лукас Вера, который выступал за «Оренбург». Ранее он сообщал, что намерен получить гражданство РФ.

Напомним, Голубовичу 30 лет, он выступает за «Химки» с 2023 года. В разные годы он играл за сербский ОФК, итальянские «Рому», «Новару», «Пистойезе», «Пизу», а также за бельгийский «Кортрейк» и норвежский «Олесунн».