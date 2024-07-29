Силкин назвал самый удачный трансфер «Динамо» за последнее время

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал новость о том, что бело-голубые вступили в переговоры с полузащитником Муми Нгамале по поводу продления контракта.

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«Желание «Динамо» продлить Нгамале — правильное. В индивидуальном плане он сейчас выглядит интереснее других игроков группы атаки. У Муми с каждым годом всё лучше и лучше идет игра в «Динамо». В целом Нгамале — один из самых удачных трансферов бело-голубых за последнее время. По цене и качеству — очень хороший вариант», — заявил Силкин Legalbet.



Нгамале перешел в «Динамо» из «Янг Бойз» в сентябре 2022 года за 2 миллиона евро. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость камерунца в 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 30-летний вингер поучаствовал в двух матчах «Динамо» и забил два гола, проведя на поле в общей сложности 180 минут.

После двух туров «Динамо» занимает 2-е место в РПЛ с 6 очками, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.