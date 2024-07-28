Тренер «Челси» высказался о разгромном поражении в товарищеской игре с «Селтиком»

Новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о разгромном поражении своей команды от шотландского «Селтика» со счётом 1:4 в товарищеском матче.

© championat.com

«Результат всегда важен, и нам нужно проанализировать игру в целом. С мячом команда была в десять раз лучше, чем против «Рексема». Это важно. Мы создавали моменты. Без мяча нам нужно улучшаться. И иногда мы путали, когда нам нужно играть в короткий пас, а когда лучше сделать длинную передачу. Важно понимать разницу между нами и «Селтиком» в физическом состоянии на текущем этапе предсезонки. Вы могли видеть, что физически нам было тяжело», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).



Напомним, 3 июня стало известно, что Энцо Мареска назначен на пост главного тренера «Челси». Стороны заключили контракт до лета 2029 года с возможностью продления ещё на сезон. Предыдущим клубом Марески был «Лестер», с которым ему удалось стать чемпионом Чемпионшипа, второго по значимости дивизиона Англии.