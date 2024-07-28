Лунёв пожелал удачи Сафонову в ПСЖ

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв рассказал, что следит за успехами вратаря ПСЖ Матвея Сафонова.

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«Слежу за Сафоновым в ПСЖ, держу за него кулаки. Буду готов помочь ему всем, если потребуется. Главное — чтобы у него всё получилось. Желаю ему удачи!», —приводит слова Андрея Лунёва Legalbet.

Сафонов перешёл из «Краснодара» в ПСЖ в начале июля этого года за 20 миллионов евро. Контракт 25-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В прошлом сезоне голкипер сыграл за «быков» в 30-ти матчах (в РПЛ и в Кубке России), в которых пропустил 27 голов. А в 11-ти играх оставил свои ворота в неприкосновенности.