Появились подробности о травме Захаряна

Геннадий Голубин, представитель полузащитника клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии российского игрока.

Ранее стало известно, что российский полузащитник испытывал боль в лодыжке, поэтому не смог принять участия в товарищеском матче с японским футбольным клубом «Гамба Осака» (0:1).

— Арсен скоро будет готов. Восстанавливается, уже все хорошо у него. Ничего серьезного нет, просто небольшая травма голеностопа, — приводит слова Голубина «Чемпионат».



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