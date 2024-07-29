Андрей Лунёв: у «Динамо» есть задача бросить вызов «Зениту»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о чемпионских амбициях бело-голубых, а также заявил, что у клуба есть задача бросить вызов действующему победителю РПЛ «Зениту».

«У нас есть задача бороться за чемпионство в нынешнем сезоне, будем двигаться от игры к игре. «Зенит» всегда был претендентом на чемпионство, даже когда они не выигрывали РПЛ, всегда считались одним из фаворитов на золото. Не удивлён, что многие их выделяют. Готовы ли бросить им вызов? Футбол покажет, мы идём от игры к игре. Такая задача есть, посмотрим, что будет», — приводит слова Лунёва Metaratings.

В чемпионате России — 2023/2024 московское «Динамо» стало обладателем бронзовых медалей. Перед последним туром бело-голубые лидировали в РПЛ, для оформления чемпионства им было достаточно сыграть вничью на выезде с «Краснодаром» в 30-м туре. Решающий матч завершился домашней победой «быков» со счётом 1:0. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».