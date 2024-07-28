Федор Чалов может перейти из ЦСКА в «Севилью»

Нападающий сборной России и московского ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате России. Интерес к форварду проявляет испанская «Севилья», сообщает TMW.

По информации источника, клуб из Андалусии пока не делал официального предложения по трансферу игрока, однако изучает такую возможность.

Напомним, ранее сообщалось, что в контракте Чалова с ЦСКА прописана сумма отступных для европейских клубов всего в размере трёх миллионов евро.

Интерес к футболисту ранее проявлял греческий ПАОК.