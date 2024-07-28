«Краснодар» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ

Сегодня, 28 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра завершилась со счётом 0:0.

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В 1-м туре чемпионата России «Краснодар» сыграл с «Ахматом». Встреча закончилась со счётом 1:1. Махачкалинское «Динамо» провело матч с «Химками», который завершился со счётом 1:1.

Таким образом, после двух туров чемпионата России футболисты «Краснодара» набрали два очка. «Быки» занимают 10-е место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с таким же количеством очков располагается на 12-й строчке.