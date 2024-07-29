Игрок «Динамо» Кутицкий: мы всегда в чемпионской гонке

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий оценил старт сезона для команды.

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— Как оцените старт сезона? — Прекрасно. Есть две победы. Затем будет кубковая встреча со «Спартаком», принципиальным соперником. Мы будем играть дома, при своих болельщиках и постараемся победить.



— «Динамо» в чемпионской гонке? — В любом случае мы всегда в чемпионской гонке, – приводит слова игрока «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали шесть очков в первых двух турах. На второй строчке расположилось московское «Динамо», также имеющее в своём активе шесть очков. Сине-бело-голубые опережают москвичей за счёт лучшей разницы мячей.