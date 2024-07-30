«Краснодар» подпишет защитника «Мальорки» за €4 млн

«Краснодар» договорился с «Мальоркой» о трансфере правого защитника Джованни Гонсалеса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера составит € 4 млн.

Стоит отметить, что Джованни Гонсалес — достаточно универсальный футболист. Помимо позиции правого защитника, он может сыграть в центре обороны и на правом фланге полузащиты. Интернет-портал Transgermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего уругвайца в € 3 млн. До переезда в Испанию Гонсалес выступал лишь в чемпионате Уругвая.

Напомним, «Краснодар» в минувшем сезоне занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом часть чемпионата «быки» шли на первой строчке в таблице, но в конечном итоге уступили в чемпионской гонке «Зениту».