«Зенит» занимает предпоследнее место в РПЛ по ударам в новом сезоне
На сегодняшний день «Зенит» является второй командой с конца по ударам в новом сезоне РПЛ, сообщает статистический портал Opta Sports.
По подсчетам источника, меньше, чем сине-бело-голубые, бьет только ЦСКА:
15 – ЦСКА;
18 – «Зенит»;
19 – «Факел»;
19 – «Рубин».
При этом «Зенит» реализовал 38% своих ударов по воротам (7/18) – без учета автоголов.
Команда Сергея Семака лидирует по забитым мячам после 2-х туров РПЛ (8 голов). На старте чемпионата петербуржцы обыграли «Крылья Советов» (4:2) и «Рубин» (4:0).
Ближайшим преследователем «Зенита» по голам является «Динамо». На счету бело-голубых 6 забитых мячей.
Завтра, 30 июля, «Зенит» примет на своем поле воронежский «Факел» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Начало встречи – 21:00 по московскому времени.