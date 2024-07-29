«Зенит» занимает предпоследнее место в РПЛ по ударам в новом сезоне

На сегодняшний день «Зенит» является второй командой с конца по ударам в новом сезоне РПЛ, сообщает статистический портал Opta Sports.

© ФК «Зенит»

По подсчетам источника, меньше, чем сине-бело-голубые, бьет только ЦСКА:

15 – ЦСКА;

18 – «Зенит»;

19 – «Факел»;

19 – «Рубин».

При этом «Зенит» реализовал 38% своих ударов по воротам (7/18) – без учета автоголов.

Команда Сергея Семака лидирует по забитым мячам после 2-х туров РПЛ (8 голов). На старте чемпионата петербуржцы обыграли «Крылья Советов» (4:2) и «Рубин» (4:0).

Ближайшим преследователем «Зенита» по голам является «Динамо». На счету бело-голубых 6 забитых мячей.

Завтра, 30 июля, «Зенит» примет на своем поле воронежский «Факел» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Начало встречи – 21:00 по московскому времени.