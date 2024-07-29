Соболев может перейти в «Локомотив» в обмен на Пиняева

Футбольный агент Тимур Гурцкая в новом выпуске сообщил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев может перейти в «Локомотив» в обмен на вингера Сергея Пиняева.

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– Какое будущее у Соболева?

– Думаю, он точно уйдет из «Спартака». У меня есть сомнения, что в «Зенит». Это будет кто-то другой. Возможно, его отдадут в аренду. Например, в «Локомотив».

– Это будет обмен?

– Возможно, в длинную это будет обмен на Пиняева, – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Ранее стало известно, что Соболева отстранили от основной команды «Спартака».

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.