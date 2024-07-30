Стало известно, кто может возглавить «Пари НН» в случае увольнения Илича

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков является одним из кандидатов в тренерском шорт-листе «Пари НН» на случай увольнения Саши Илича, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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Отмечается, что нынешний спортивный директор нижегородцев находится в отличных отношениях с Новиковым, что упростит переговорный процесс.

Напомним, в двух первых турах нового сезона РПЛ «Пари НН» дважды проиграл (2:4 «Рубину» и 0:3 ЦСКА). В связи с этим в СМИ стали возникать новости о возможной отставке Саши Илича.

46-летний Илич был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» 4 мая 2024 года. В концовке прошлого сезона под его руководством нижегородская команда провела четыре матча в Российской Премьер-Лиге, в которых два раза уступила и дважды сыграла вничью. При этом в этих встречах «Пари Нижний Новгород» пропустил 13 мячей, а забил четыре. Сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге команда смогла по итогам переходных матчей с тульским «Арсеналом». Нижегородцы выиграли по сумме двух матчей со счётом 3:2.