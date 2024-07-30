Суарес рассказал о состоянии здоровья Месси

Нападающий «Интера Майами» Луис Суарес рассказал о состоянии здоровья травмированного Лионеля Месси.

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Лионель Месси получил повреждение в финале Кубка Америки. Тогда он покинул поле на 66‑й минуте из‑за травмы правой лодыжки. На кадрах видеотрансляции позже было видно, что форвард сидит на скамейке запасных с сильно распухшим голеностопом.

— Все знают, как Лео предан нашему клубу, своей национальной сборной и как он хочет быть на поле. С каждым днем он становится все ближе к своему возвращению на поле, где мы все хотим его видеть, — цитирует Суареса Goal.



В нынешнем сезоне Месси провел за «Интер Майами» 12 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал девять голевых передач.