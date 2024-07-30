Новичок «Краснодара» оценил футбол в России
Новичок «Краснодара» Диего Коста оценил футбол в России.
Его слова приводит «Матч ТВ».
«Еще не сложилось впечатление о футболе в России. Нужно иметь более полное понимание, чтобы сравнивать. Но здесь футбол очень быстрый», — заявил он.
Бразилец добавил, что хорошо чувствует себя в Краснодаре.
Коста перешел в «Краснодар» в июле 2024-го. Он провел два матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) и не отметился результативными действиями.
Ранее полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сравнил чемпионаты России и Франции.
«Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств», — поделился он впечатлениями.