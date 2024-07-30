Новичок «Краснодара» оценил футбол в России

Новичок «Краснодара» Диего Коста оценил футбол в России.

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Его слова приводит «Матч ТВ».

«Еще не сложилось впечатление о футболе в России. Нужно иметь более полное понимание, чтобы сравнивать. Но здесь футбол очень быстрый», — заявил он.



Бразилец добавил, что хорошо чувствует себя в Краснодаре.

Коста перешел в «Краснодар» в июле 2024-го. Он провел два матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) и не отметился результативными действиями.

Ранее полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сравнил чемпионаты России и Франции.